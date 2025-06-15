Шведский легкоатлет установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

22:29, 15 июня 2025, ПАИ

26-летний Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, преодолев с первой попытки высоту 6,28 метра. Об этом сообщает портал Sportbox.ru.

Предыдущий рекорд (6,27 метра), также принадлежавший ему, был установлен в феврале 2025 года во Франции.

Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион (Токио-2020, Париж-2024), двукратный чемпион мира, трехкратный победитель мировых первенств в помещении и трехкратный чемпион Европы.

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