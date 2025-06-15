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Происшествия

Умер Джон Плейн, гитарист и вокалист панк-группы The Boys

На 74-м году жизни скончался Джон Плейн, гитарист и вокалист британской панк-группы The Boys, одного из ключевых коллективов первой волны британского панка. Об этом сообщает «Российская газета».

Группа The Boys была основана в Лондоне в 1976 году, распалась в 1982-м и возродилась в 1999-м.

В январе 1977 года The Boys стали первой британской панк-группой, подписавшей контракт с лейблом, и в том же году выпустили дебютный одноимённый альбом.

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