Наблюдать за направлением ветра советует народный календарь

07:05, 16 июня 2025, ПАИ

День памяти святого Лукиллиана, который жил в Антиохии в III веке, отмечает православная церковь 16 июня, сообщает calend.ru. В молодости он был языческим жрецом, но в преклонном возрасте принял христианство и был крещён. Затем он начал проповедовать и своим красноречием обратил многих язычников к Христу. Однако по доносу иудеев его схватили, избили и заключили в темницу. В тюрьме Лукиллиан встретил четырёх юношей – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, которые также отвернулись от язычества и приняли христианскую веру.

Преследователи, желая казнить Лукиллиана и юношей, бросили их в печь. По преданию, Господь сохранил их невредимыми. После этого мучеников отправили в Византию, где святого Лукиллиана распяли на кресте, а юношей обезглавили. Свидетельницей их подвига стала святая дева Павла, которая заботилась об узниках-христианах. После их мученической смерти она продолжила своё служение вере.

На Руси в этот день обращали внимание на направление ветра. По народным поверьям, южный ветер предвещал быстрый рост яровых культур, северо-западный – сырую погоду и болезни, восточный – различные инфекции, а северо-восточный – постоянные дожди. Если вихрь медленно поднимался с земли к небу и долго вращался, это означало, что в ближайшие дни будет ясная погода.

Также наблюдали и за другими погодными знаками. Если на Лукьяна (Лукиллиана) происходила гроза, крестьяне ожидали неудачного сенокоса. В то же время сильный дождь предвещал хороший урожай грибов. Говорили: «Был бы дождик на Лукьяна – будут и грибки».

Хозяева, планировавшие копать колодец, в этот день могли определить лучшее место для этого. Для этого нужно было положить сковороду вверх дном на землю и оставить на некоторое время. Затем смотрели: если сковорода намокла, значит, вода находится близко.