Врач объяснила, какие последствия могут возникнуть от длительного голодания

07:30, 16 июня 2025, ПАИ

Какие последствия могут возникнуть от длительного голодания, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

Врач отметила, что длительное отсутствие пищи в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы в крови, появлению головной боли, развитию чувства слабости, а в дальнейшем – раздражительности и агрессии.

Мария Калошина подчеркнула, что увлечение популярной практикой интервального голодания может увеличить риск гастрита, замедлить обмен веществ и вызвать расстройства пищевого поведения.