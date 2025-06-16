Врач объяснила, какие последствия могут возникнуть от длительного голодания
Какие последствия могут возникнуть от длительного голодания, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
Врач отметила, что длительное отсутствие пищи в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы в крови, появлению головной боли, развитию чувства слабости, а в дальнейшем – раздражительности и агрессии.
Мария Калошина подчеркнула, что увлечение популярной практикой интервального голодания может увеличить риск гастрита, замедлить обмен веществ и вызвать расстройства пищевого поведения.
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