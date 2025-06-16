В Псковском отделении Сбера рассказали о снижении ставок по ипотеке

09:55, 16 июня 2025, ПАИ

С 10 июня 2025 года Сбербанк объявляет о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам. Теперь заёмщики смогут воспользоваться более привлекательными условиями на покупку недвижимости.

Диапазон снижения составляет от 2,0 до 3,5 процентных пунктов.

На 2 % снизились ставки по рыночным программам ипотеки для клиентов с первоначальным взносом до 50 % включительно;

На 2,5 % снизились ставки для клиентов с первоначальным взносом выше 50 %;

И новый дополнительный дисконт – на 1 % – за проведение сделки через сервис продажи новостроек Домклик.

Благодаря данным изменениям минимальная ставка по рыночной ипотеке теперь составляет:

22,4 % годовых – на новостройки;

22,8 % годовых – на жильё на вторичном рынке;

23,8 % годовых – по программам строительства индивидуального жилья.

Указанные условия применяются к заявкам, одобренным начиная с 10 июня 2025 года. По займам, утверждённым до указанной даты, возможно переоформление на новых условиях.

«Снижение ключевой ставки Банком России создаёт возможности для пересмотра ставок по рыночной ипотеке. Снижение ставок направлено на поддержку наших клиентов и создание комфортных условий приобретения собственного жилья. Мы видим позитивную динамику рынка недвижимости и стремимся предложить нашим клиентам лучшие решения для реализации их жилищных планов», – отметил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Подробнее об условиях ипотечных программ в Псковской области на сайте Домклик.