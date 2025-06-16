Подведены итоги первенства Псковской области по пляжному волейболу

10:29, 16 июня 2025, ПАИ

Итоги первенства Псковской области по пляжному волейболу сообщил корреспонденту ПАИ председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов



Фото: предоставил Сергей Иванов













В рамках соревнований были разыграны комплекты медалей среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. Также призёры получили путёвки на первенства Северо-Западного федерального округа в Великом Новгороде и Пскове с последующей возможностью отобраться дальше на финал, который пройдёт в Анапе. Кроме того, отдельно между собой состязались юноши и девушки 13 лет и младше.

Среди спортсменов до 17 лет у юношей выиграли псковичи Святослав Зюсько и Лаврентий Куликов, а у девушек победили Василиса Петрова и Елизавета Александрова. Среди спортсменов до 19 лет Кирилл Богомолов и Марк Таргоня одержали победу в юношеской группе.

Среди юношей до 15 лет победу одержали призёры первенства России Кирилл Виговский и Максим Пропастин, а среди девушек в этом возрасте победу отпраздновали представительницы Пустошкинского округа Анна Андреева и Ульяна Добичева. У юношей до 13 лет взяли верх себежане Владислав Гуз, Иван Зворыкин, Артём Бутенков и Родан Богданов-Лебедев, а у девочек – Марья Типикина, Марьяна Балабаева, Екатерина Иванова и Василиса Марченко из Пскова.

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