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Спорт

Соревнования по ориентированию на сапах и байдарках пройдут в устье Великой

Открытые региональные соревнования по спортивному ориентированию на байдарках и сапбордах «Кубок реки Великой» пройдут в устье Великой, в деревне Муровицы 5 и 6 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы состязаний.

Фото: организаторы соревнований

В первый день соревнований, 5 июля, состоится ориентирование по выбору и ночной спринт. На следующий день пройдёт гонка на скорость с общего старта.

«Кубок реки Великой» проводят в трёх классах: «профессионалы», «любители» и «сапы».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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