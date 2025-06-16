Соревнования по ориентированию на сапах и байдарках пройдут в устье Великой

11:19, 16 июня 2025, ПАИ

Открытые региональные соревнования по спортивному ориентированию на байдарках и сапбордах «Кубок реки Великой» пройдут в устье Великой, в деревне Муровицы 5 и 6 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы состязаний.

В первый день соревнований, 5 июля, состоится ориентирование по выбору и ночной спринт. На следующий день пройдёт гонка на скорость с общего старта.

«Кубок реки Великой» проводят в трёх классах: «профессионалы», «любители» и «сапы».

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