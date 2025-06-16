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Общество

Родственников погибших красноармейцев ищут в Псковской области

Комитет по молодёжной политике Ленинградской области сообщил об обнаружении сведений о четырёх красноармейцах, уроженцах Псковской области, погибших в феврале 1942 года на территории современной Калужской области. Об этом сообщается в обращении, которое оказалось в распоряжении ПАИ.

Среди них – Семён Дмитриевич Димитриев, 1912 года рождения, Семён Дмитриевич Дмитрев, 1917 года рождения, Пётр Алексеевич Карягин, 1924 года рождения, и Николай Ефимович Дмитриев, 1923 года рождения, призванные с территории современной Псковской области.

Архивные данные портала «Память народа» уточняют, что Семён Дмитриевич Димитриев, уроженец Пожеревицкого района, возможно, не погиб в 1942 году, а был повторно призван Шауляйским РВК в мае 1944 года.

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