Собрание членов Федерации футбола Псковской области пройдёт 11 июля

12:38, 16 июня 2025, ПАИ

Собрание членов Федерации футбола Псковской области состоится в Городском культурном центре Пскова 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

В повестку дня включены вопросы приёма в члены федерации и утверждения устава организации в новой редакции.

Отметим, что 27 июня на стадионе «Локомотив» пройдёт заседание совета Федерации футбола Псковской области, на котором будут поставлены на обсуждение вопросы утверждения проекта новой редакции устава и одобрения проекта повестки дня для общего собрания членов федерации.

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