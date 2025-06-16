Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

13:29, 16 июня 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

15 июня около 18:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 25-летнего псковича, который пронёс через кассовый узел продукты, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.