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Происшествия

Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

15 июня около 18:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 25-летнего псковича, который пронёс через кассовый узел продукты, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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