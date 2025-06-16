Дожди и до +22 градусов ожидается в Псковской области 17 июня

13:35, 16 июня 2025, ПАИ

17 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днём повсеместно пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах прогремят грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью будет дуть южный ветер, утром он сменится на западный. Скорость ветра - 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.