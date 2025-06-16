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Общество

Дожди и до +22 градусов ожидается в Псковской области 17 июня

17 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днём повсеместно пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах прогремят грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ночью будет дуть южный ветер, утром он сменится на западный. Скорость ветра - 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.

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