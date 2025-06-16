«Луки на Ловати»: южная столица стала центром культурной жизни региона

14:00, 16 июня 2025, ПАИ

Великолукская крепость 12 июня превратилась в грандиозную концертную площадку, где прозвучал фестиваль «На страже мира: Луки на Ловати». Около пяти тысяч великолучан и гостей города стали свидетелями уникального музыкального события, которое объединило патриотическую тематику с высоким искусством. Усилиями региональных властей Великие Луки возвращаются в федеральную культурную повестку.

Выбор места проведения концерта оказался не случайным по нескольким причинам. Правительство Псковской области, губернатор Михаил Ведерников продолжают делать ставку на то, чтобы масштабные культурные события происходили не только в Пскове, но и по всему региону. Напомним, глава региона уделяет особое внимание развитию культурной сферы региона. В своем отчете о деятельности правительства за 2024 год он обозначил ключевые проекты в области культуры, включая проведение крупных фестивалей. Великие Луки заслужили того, чтобы чаще разнообразить уже устоявшуюся здесь культурную жизнь. В год 80-летия Победы в городе, который за ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны назвали «малым Сталинградом», большое патриотическое событие оказалось не просто уместным, но и крайне важным и востребованным.

Главными героями вечера стали артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижера Алексея Репникова. К ним присоединились солисты с мировыми именами: Екатерина Латышева из Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и тенор Александр Михайлов из оперной труппы того же театра.

Программа концерта включила лучшие произведения русских композиторов – Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Свиридова, Прокофьева, Рахманинова и Гаврилина. Каждое сочинение воспевало силу духа и подвиг русского народа в разные эпохи отечественной истории.

Организаторы позаботились о том, чтобы классическая музыка звучала в максимально комфортных условиях. Прямо в историческом центре Великих Лук была установлена сцена с уникальными декорациями. Для зрителей подготовили мягкие кресла-мешки, а на случай непогоды всем желающим раздали дождевики. Пожалуй, по качеству организации культурных мероприятий концерт «На страже мира: Луки на Ловати» задал в городе новые стандарты.

А сами великолучане явно соскучились по большим, серьезным культурным событиям: концерт собрал пять тысяч зрителей. Пожалуй, можно сказать, что для Псковской области это один из рекордов зрительского внимания к подобным мероприятиям.

«Концерт в Великолукской крепости стал по-настоящему незабываемым событием и для публики, и для Губернаторского симфонического оркестра, – отметил главный дирижер оркестра Алексей Репников. – Мы привезли более 60 музыкантов и солистов мирового уровня, масштабную сцену, большое количество оборудования – всё для того, чтобы каждый зритель мог услышать музыку в самом высоком качестве, почувствовать всю её мощь и глубину. Это был настоящий подарок городу».

Особую атмосферу создало само место – легендарная крепость, «пропитанная историей мужества и героизма». «Исполнять музыку, посвящённую силе духа русского народа, именно здесь – большая честь и глубокое переживание», – отметил он.

Алексей Репников поблагодарил жителей и гостей города за тёплый приём и искренние эмоции. «Музыканты увидели перед собой пять тысяч благодарных зрителей, и это вдохновляет нас двигаться дальше, делиться музыкой, объединять людей через культуру и историю», – сказал художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра.

Концерт «На страже мира: Луки на Ловати» стал частью стратегии расширения событийного календаря Псковской области. До этого главной точкой роста в этом отношении традиционно являлся Псков, а также Печоры, Изборск, Пушкинские Горы. Теперь культурные экспансия (в хорошем смысле этого слова) пришла и в Великие Луки. Тем более что и великолучанам тоже есть что показать всему региону и гостям из-за его пределов. Напомним, что, например, в 2024 году при поддержке правительства Псковской области в городе прошел фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша». А в 2022 году Великие Луки стали центром празднования 350-летия со дня рождения императора Петра I: в городе прошли масштабные торжественные мероприятия, посвященные этой дате. Правительство Псковской области вновь выступило соорганизатором мероприятий. Важно отметить, что во всех случаях региональным и муниципальным властям удалось привлечь к организации масштабных событий федеральные организации, например Росмолодежь, и финансы федеральных фондов.

Практика показывает, что поддержка областного правительства выводит культурные события в Великих Луках на качественно новый уровень. И здесь вопрос не только в финансах, но и в организационных усилиях. Именно таким образом число поводов попадания города в позитивную федеральную повестку расширяется ежегодно.