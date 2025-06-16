Подведены итоги первенства Псковской области по пляжному волейболу среди мужчин

14:57, 16 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги первенства Псковской области по пляжному волейболу среди мужчин, которое прошло в Пскове. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club.



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»











Первое место занял дуэт Алексея Путякова и Виктора Петрова. На втором – призёры первенства России по волейболу среди юношей Кирилл Виговский и Максим Пропастин. Замкнули тройку лидеров Николай Евстифеев и Артём Гарусов.

«Поздравляем участников первенства Псковской области, только вперёд и только к победе», – отметили в сообществе Pskov volleyball club.

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