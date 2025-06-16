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Общество

Острович попал под арест из-за миллионной задолженности по алиментам

Острович отправлен под административный арест из-за миллионной задолженности по алиментным платежам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов Островского и Пыталовского районов находится дело о взыскании алиментов на содержание 10-летней дочери.

41-летний мужчина долгое время избегал уплаты алиментов, нигде не работал и скрывался от сотрудников службы судебных приставов. В результате его безответственного отношения к родительским обязанностям сумма задолженности достигла одного миллиона рублей.

Гражданин не явился на прием добровольно, в связи с чем было принято решение о его принудительном приводе. Должника доставили в соответствующее подразделение, где был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Затем неплательщика сопроводили в суд, где ему было назначено наказание – 5 суток административного ареста.

Если мужчина продолжит уклоняться от выполнения своих финансовых обязательств, ему грозит уголовная ответственность.

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