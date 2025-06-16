Золотую свадьбу отпраздновали супруги Филипповы в Новоржеве

17:19, 16 июня 2025, ПАИ

Золотую свадьбу отпраздновали супруги Владимир и Раиса Филипповы в Новоржеве, пишет газета «Земля Новоржевская».

Торжество прошло в отделе ЗАГС администрации Новоржевского муниципального округа.

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова поздравила супругов с золотым юбилеем, пожелав крепкого здоровья, счастья, долгих лет совместной жизни, и вручила памятную юбилейную медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области.

К поздравлениям присоединились коллеги Владимира Филиппова – Татьяна Тихонова и Надежда Сычёва.

«Молодожёны вновь сказали друг другу да и обменялись поцелуем», – отметили в газете.