Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Золотую свадьбу отпраздновали супруги Филипповы в Новоржеве

Золотую свадьбу отпраздновали супруги Владимир и Раиса Филипповы в Новоржеве, пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото здесь и далее: администрация Новоржевского муниципального округа

Торжество прошло в отделе ЗАГС администрации Новоржевского муниципального округа.

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова поздравила супругов с золотым юбилеем, пожелав крепкого здоровья, счастья, долгих лет совместной жизни, и вручила памятную юбилейную медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области.

К поздравлениям присоединились коллеги Владимира Филиппова – Татьяна Тихонова и Надежда Сычёва.

«Молодожёны вновь сказали друг другу да и обменялись поцелуем», – отметили в газете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2025

Псковичи поженятся на Всероссийском свадебном фестивале
16 июня 2025

Летнюю школу по гуманитаристике проведут в Печорах
16 июня 2025

Известная в Псковской области фотолокация вновь набирает популярность
16 июня 2025

Газопровод построили в псковской деревне Северик
16 июня 2025

ТИЦ Псковской области переехал
16 июня 2025

Ремонт улицы Рижской начался в Печорах
16 июня 2025

В России планируют повысить тарифы на водоснабжение для пользователей без счётчиков
16 июня 2025

Золотую свадьбу отпраздновали супруги Филипповы в Новоржеве

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...