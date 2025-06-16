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Общество

Более 23 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском за пять месяцев

23,1 тысячи пассажиров перевезли скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Псков – Петрозаводск, с января по май этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что «Ласточки», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург – Псков / Печоры, с января по май этого года перевезли 332,7 тысячи пассажиров.

Отметим, что приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в кассах.

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