Более 23 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском за пять месяцев

17:15, 16 июня 2025, ПАИ

23,1 тысячи пассажиров перевезли скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Псков – Петрозаводск, с января по май этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ранее сообщалось, что «Ласточки», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург – Псков / Печоры, с января по май этого года перевезли 332,7 тысячи пассажиров.

Отметим, что приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в кассах.