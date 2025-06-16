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Общество

Уголовное дело за насильственное преступление возбудили в отношении имеющего судимость жителя Пыталово

Прокурор Пыталовского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя ГД ОМВД России «Пыталовское» о возбуждении уголовного дела в отношении имеющего судимость за насильственное преступление 62-летнего жителя Пыталовского района по факту причинения им телесных повреждений женщине, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 10 февраля около 13:00 мужчина, находясь на улице Красноармейской в Пыталово, ударил свою знакомую по темени костылём и нанёс ей телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ, санкция которой в качестве наказания предусматривает либо обязательные работы (до 480 часов), либо исправительные рабоы (до одного года), либо ограничение свободы (на тот же срок), либо арест (до шести месяцев). Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла под контроль.

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