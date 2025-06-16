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Кровавая история из 90-х: как псковские криминалисты распутали убийство 30-летней давности

Спустя почти 34 года задержали женщину, участвовавшую в убийстве пожилой псковички. Как псковские криминалисты смогли распутать почти забытое дело, выяснил корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Фото здесь и далее: телеканал «Первый Псковский»

По версии следователей, 28 сентября 1991 года женщина и её сожитель приехали в один из частных домов в Пскове. Его хозяйкой была женщина 1919 года рождения. Пара вошла в доверие к потерпевшей под предлогом аренды комнаты и осталась у неё переночевать.

Вечером злоумышленница по согласованию с сожителем несколько раз ударила топором старушку по голове. Потерпевшая скончалась на месте. Затем пара похитила имущество из дома жертвы и скрылась с места преступления.

По горячим следам найти убийц не удалось. Однако в материалах сохранились ключевые улики – отпечатки пальцев на посуде, из которой пили преступники. И только современные технологии помогли распутать дело. Дело попало в руки старшего следователя-криминалиста Ильи Егорова. Он выяснил, что у отпечатков есть владелец – эенщина, неоднократно судимая за подобные преступления. Её «пальчики» недавно были загружены в общую дактилоскопическую базу. Последние 15 лет она жила на Алтае. Навестить её отправился псковский криминалист.

«Был выбран план работы – не сразу предъявлять имеющиеся у нас доказательства, а именно узнать её биографию. Выслушали её рассказ о себе – она утаила свой визит в город Псков, и нам сразу стало понятно, что нужно работать именно в этом направлении», – рассказал старший следователь-криминалист Илья Егоров.

Женщина признала вину, раскаялась в преступлении. Написала чистосердечное признание. О деталях убийства рассказала сама во время следственного эксперимента. «Не знаю, сколько денег взял. Два или три кольца. Две цепочки. Это я хорошо помню. Тряпки я какие-то взяла», – сказала подсудимая. Судьба второго предполагаемого участника преступления неизвестна. Возможно, его нет в живых. А Светлану ждёт следственный изолятор.

«Раскрыв это преступление, мы тем самым, безусловно, реализовали принцип неотвратимости наказания. Преступник (преступница в данном случае), несмотря на то что преступление было совершено более 33 лет назад, в любом случае понесёт заслуженное наказание. Права потерпевших как минимум будут восстановлены», – рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Денис Першин.

Будущее женщины будет зависить от постановления суда, который решит, учесть ли срок давности преступления или отправить её за решётку.

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