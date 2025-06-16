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Общество

Электричество отключат на нескольких улицах Великих Лук 18 июня

Плановые отключения электричества запланированы в Великих Луках и Великолукском районе 18 июня и 19 июня соответственно, сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук со ссылкой на Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запада».

Отключения будут производиться для производства ремонтных работ.

С 09:00 до 17:00 18 июня электричество отключат на улице Гвардейская в домах № 17, 44, 46, 48, 50, 52 и на улице Гоголя в домах №7, 9, 11, 13. Отключения затронут также дома на Гражданскои проезде с № 1-9;

Также света не будет с 9:00 до 17:00 19 июня в населенных пунктах Великолукского района – Дубрава; Дубрава-1; Дубрава-2; СНТ «Вишня».

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