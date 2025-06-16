О лечении ожогов от борщевика рассказал врач

22:59, 16 июня 2025, ПАИ

С приходом лета увеличивается вероятность получить ожог от борщевика. Какие действия следует предпринять при попадании сока борщевика на кожу, рассказал заведующий хирургическим отделением клиники Александр Михайлов «Газете.Ru».

«Сначала нужно защитить поражённый участок от прямых солнечных лучей, а затем тщательно промыть кожу холодной водой», – посоветовал Михайлов.

Также он рекомендовал использовать специальные средства от ожогов. Однако при поражении кожи в чувствительных местах следует сразу обратиться в травмпункт. Сок борщевика содержит фототоксичное вещество – фуранокумарин, который может вызвать осложнения – химический ожог или аллергическую реакцию, поэтому в ряде случаев помощь врачей необходима.