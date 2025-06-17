Россиянам понадобится транзитная виза для путешествий через Испанию

08:08, 17 июня 2025, ПАИ

С 12 июля российским туристам понадобится транзитная виза для путешествий через международные аэропорты Испании, пишет Lenta.ru.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Визового кодекса было установлено, что гражданам Российской Федерации, имеющим обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании необходимо иметь аэропортовую транзитную визу (TAP)», — говорится на сайте испанского консульства.

Такая виза позволяет туристам осуществлять транзит в международной зоне аэропортов Шенгенской зоны, но ограничивает въезд на территорию стран шенгенского соглашения.