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Общество

Исследование: россияне перходят на макароны и хлеб вместо картофеля

Данные за первый квартал этого года по объему продаж продуктов демонстрируют, что продажа картофеля сократилась на восемь процентов, а хлеба, макарон и круп — выросла на шесть, пять и три процента соответственно. К такому выводу пришли в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН, пишет «Независимая газета».

Фото: ПАИ

Таким образом, на фоне значительного роста цен на картофель в последний год россияне стали предпочитать менее подорожавшие продукты питания из базового набора.

Продажи свежих фруктов и овощей, а также молока и мяса практически не изменились. Замеченное изменение рациона обусловлено тем, что продовольственная инфляция в стране превышает общую. Так, за первые четыре месяца года продукты питания выросли в цене на 12 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Замдиректора «Центра развития» Высшей школы экономики Светлана Мисихина объяснила, что покупательная способность россиян по отношению к картофелю упала на 45 процентов, к репчатому луку — на 17 процентов, а к сливочному маслу — на 15 процентов. В то же время доступность вермишели выросла на 14 процентов, круп — на 12 процентов, а куриных яиц — на 33 процента.

За последний год картофель оказался самым подорожавшим продуктом в России. Эксперты объясняют внезапные проблемы нехваткой современных хранилищ, массовым отказом граждан от самостоятельного выращивания, снижением посевных площадей и нехваткой семян из Европы.

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