Россиянам посчитают стаж работы на Украине и в новых регионах для пенсии

12:28, 17 июня 2025, ПАИ

Граждане России с 1 июля смогут учитывать стаж работы на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях при расчёте страховой пенсии по старости. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Закон распространяется на россиян, работавших:

– на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года;

– в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года;

– в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

За официально отработанное время будут начисляться индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК): один календарный год равен одному ИПК, один месяц – 1/12 ИПК. Большее количество ИПК увеличивает размер пенсии.

Для учёта стажа необходимо обратиться в Социальный фонд России (СФР) с документами от бывшего работодателя или государственных органов. При отсутствии документов стаж подтвердит межведомственная комиссия на основе предоставленных данных, включая свидетельства коллег. После проверки комиссия направит в СФР справку с указанием зачисляемого стажа.