Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов
Как подать документы в вуз онлайн, напомнили в телеграм-канале Правительства России.
-
Фото: телеграм-канал Правительства России
-
Фото: телеграм-канал Правительства России
-
Фото: телеграм-канал Правительства России
-
Фото: телеграм-канал Правительства России
-
Фото: телеграм-канал Правительства России
-
Фото: телеграм-канал Правительства России
-
Фото: телеграм-канал Правительства России
-
Фото: телеграм-канал Правительства России
-
Фото: телеграм-канал Правительства России
С 20 июня в российских вузах стартует приёмная кампания. Выпускники школ могут подать документы в университеты дистанционно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».
С 2021 года этот сервис позволяет абитуриентам подавать заявления в вузы не выходя из дома. Подробности о процессе поступления доступны на портале «Госуслуги».
Как нейросеть помогла в работе с отчётом правительства Псковской области, рассказал Виталий Рахманов