Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов

13:46, 17 июня 2025, ПАИ

Как подать документы в вуз онлайн, напомнили в телеграм-канале Правительства России.



Фото: телеграм-канал Правительства России



Фото: телеграм-канал Правительства России



Фото: телеграм-канал Правительства России



Фото: телеграм-канал Правительства России



Фото: телеграм-канал Правительства России



Фото: телеграм-канал Правительства России



Фото: телеграм-канал Правительства России



Фото: телеграм-канал Правительства России



Фото: телеграм-канал Правительства России

















С 20 июня в российских вузах стартует приёмная кампания. Выпускники школ могут подать документы в университеты дистанционно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

С 2021 года этот сервис позволяет абитуриентам подавать заявления в вузы не выходя из дома. Подробности о процессе поступления доступны на портале «Госуслуги».