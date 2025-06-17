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Общество

Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов

Как подать документы в вуз онлайн, напомнили в телеграм-канале Правительства России.

  • Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов
    Фото: телеграм-канал Правительства России
  • Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов
    Фото: телеграм-канал Правительства России
  • Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов
    Фото: телеграм-канал Правительства России
  • Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов
    Фото: телеграм-канал Правительства России
  • Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов
    Фото: телеграм-канал Правительства России
  • Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов
    Фото: телеграм-канал Правительства России
  • Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов
    Фото: телеграм-канал Правительства России
  • Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов
    Фото: телеграм-канал Правительства России
  • Как подать документы в вуз онлайн: инструкция для абитуриентов
    Фото: телеграм-канал Правительства России

С 20 июня в российских вузах стартует приёмная кампания. Выпускники школ могут подать документы в университеты дистанционно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

С 2021 года этот сервис позволяет абитуриентам подавать заявления в вузы не выходя из дома. Подробности о процессе поступления доступны на портале «Госуслуги».

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