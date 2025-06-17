Арт-экскурсия «Прекрасная креолка» состоится в Пушкинском заповеднике 21 и 22 июня

11:00, 17 июня 2025, ПАИ

На июньские поэтические программы актёра театра и кино, лауреата международного конкурса «Овация», мастера художественного слова Михаила Драгунова приглашает жителей и гостей Святогорья Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Первую из этих программ — премьерную арт-экскурсию «Прекрасная креолка» — можно будет посетить уже в предстоящие выходные, 21 и 22 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

В «Михайловском» уточнили, что новую работу актёр подготовил к 250-летию со дня рождения матери поэта — прекрасной креолкой современники называли именно её, ведущую свою родословную от знаменитого «арапа Петра Великого» и унаследовавшую от деда южную красоту, необычную для русских широт.

«Откуда у Надежды Осиповны появилась «привычка к перемене мест», какими были отношения этой необычной женщины и её гениального сына, почему поэт сокрушался «о кратком времени материнской нежности» — обо всём этом мы поговорим на нашей поэтической прогулке», — анонсирует свою работу сам Михаил Драгунов.

В «Михайловском» напомнили, что актёр уже подготовил и представил в музее более двадцати программ, основанных на стихах и письмах Пушкина, воспоминаниях современников поэта, прозаических сочинениях легендарного музейщика, первого послевоенного директора святогорского «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, на других материалах. Так, жители и гости Святогорья смогли побывать на арт-экскурсиях «Онегин жил анахоретом…» (о жизни поэта здесь, в псковской «северной» ссылке, о характерах людей и бытовых подробностях, окружавших его) и «Я помню чудное мгновенье…» по парку усадьбы «Тригорское». Гостей музея знакомили с программами, подготовленными к 275-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, которого так ценил Пушкин, и к 240-летию Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Пушкина, многими другими.

«Арт-экскурсионный портфель» Михаила Драгунова очень богат, разнообразен и, главное, постоянно пополняется новыми разработками, — особо отметили в «Михайловском». — К тому же актёр великолепно владеет аудиторией. Прогулки с ним пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья, и многие гости оставляют благожелательные отзывы о них, например в социальных сетях, и признаются, что, побывав на одной из программ, решили посетить и вторую, и третью».

Полезные подробности об арт-экскурсии Михаила Драгунова «Прекрасная креолка» (сеансы, маршрут и продолжительность прогулки, возрастные рекомендации для аудитории) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Июнь → День рождения Надежды Осиповны Пушкиной. Музейный праздник в Михайловском».