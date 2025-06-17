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Общество

Псковичи могут выиграть в конкурсе сертификаты на улучшение жилья и путёвки

Преподавателей, сотрудников и студентов ПсковГУ приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

Участвовать могут семейные команды, состоящие минимум из четырех человек, один из которых ребенок 5-17 лет. Также обязательно участие представителей трех поколений.

Конкурс включает несколько этапов: регистрация, дистанционный этап, окружные полуфиналы, финал.

Победители и финалисты получат сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий, а также путёвки на семейное путешествие по России.

Регистрация продлится до 14 сентября. Подробности — в положении.

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