Псковичи могут выиграть в конкурсе сертификаты на улучшение жилья и путёвки

11:55, 17 июня 2025, ПАИ

Преподавателей, сотрудников и студентов ПсковГУ приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Участвовать могут семейные команды, состоящие минимум из четырех человек, один из которых ребенок 5-17 лет. Также обязательно участие представителей трех поколений.

Конкурс включает несколько этапов: регистрация, дистанционный этап, окружные полуфиналы, финал.

Победители и финалисты получат сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий, а также путёвки на семейное путешествие по России.

Регистрация продлится до 14 сентября. Подробности — в положении.