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Общество

Более 200 реконструкторов приехали на фестиваль «Исаборг» в Изборск

207 реконструкторов приехали на фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборск. Большинство участников из Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»
    Фото: ПАИ

Напомним, что фестиваль «Исаборг» проходит в Изборске с 12 по 15 июня. Сегодня, 14 июня, в Изборской крепости проходит главный день фестиваля. Жители и гости региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое. Программу сегодняшнего дня смотрите здесь.

Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.

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