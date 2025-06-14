Более 200 реконструкторов приехали на фестиваль «Исаборг» в Изборск

11:47, 14 июня 2025, ПАИ

207 реконструкторов приехали на фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборск. Большинство участников из Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Напомним, что фестиваль «Исаборг» проходит в Изборске с 12 по 15 июня. Сегодня, 14 июня, в Изборской крепости проходит главный день фестиваля. Жители и гости региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое. Программу сегодняшнего дня смотрите здесь.

Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.