Более 200 реконструкторов приехали на фестиваль «Исаборг» в Изборск
207 реконструкторов приехали на фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборск. Большинство участников из Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент ПАИ.
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
Напомним, что фестиваль «Исаборг» проходит в Изборске с 12 по 15 июня. Сегодня, 14 июня, в Изборской крепости проходит главный день фестиваля. Жители и гости региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое. Программу сегодняшнего дня смотрите здесь.
Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.
Более восьми тысяч жителей Псковского района сделали выбор в онлайн-голосовании за объекты благоустройства