Люди, IT и нейросети будут в центре внимания нового выпуска программы «Оглавление»

13:03, 17 июня 2025, ПАИ

Программа «Оглавление» выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 17 июня, в 14:00.

Гостями программы станут начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, директор ООО «Формоза-Софт» Игорь Храмов и технический директор ООО «Концепт разработка» Сергей Буровцев.

Остаются ли востребованными IT-специальности и как меняются тренды на рынке труда? Когда лучше учиться новым айтишным специальностям, в 14 или и в 50 можно освоить новую профессию? Как Псковская область вписана в федеральную стратегию развития отрасли связи? Где появятся новые базовые станции до конца года? Мифы и реальные факты об импортозамещённом цифровом оборудовании? Как жители области интегрируются в цифровые сервисы и где устроит прорыв искусственный интеллект? Нейросети в жизни госорганов, бизнеса и общества. Эти темы и вопросы с гостями «Оглавления» обсудит Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».