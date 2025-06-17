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Общество

Люди, IT и нейросети будут в центре внимания нового выпуска программы «Оглавление»

Программа «Оглавление» выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 17 июня, в 14:00.

Изображение: ПАИ

Гостями программы станут начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, директор ООО «Формоза-Софт» Игорь Храмов и технический директор ООО «Концепт разработка» Сергей Буровцев.

Остаются ли востребованными IT-специальности и как меняются тренды на рынке труда? Когда лучше учиться новым айтишным специальностям, в 14 или и в 50 можно освоить новую профессию? Как Псковская область вписана в федеральную стратегию развития отрасли связи? Где появятся новые базовые станции до конца года? Мифы и реальные факты об импортозамещённом цифровом оборудовании? Как жители области интегрируются в цифровые сервисы и где устроит прорыв искусственный интеллект? Нейросети в жизни госорганов, бизнеса и общества. Эти темы и вопросы с гостями «Оглавления» обсудит Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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