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Общество

Госдума приняла законы для защиты россиян от мошенников

Ряд федеральных законов, направленных на защиту россиян от действий мошенников, приняла Госдума сегодня, 17 июня. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Фото: ПАИ

Так, по его словам, вводится уголовная ответственность за кибермошенничество, связанное с обналичиванием денежных средств, полученных обманным путём:

- за приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счёту другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление операций с ними предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штраф;

- клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счёту другому лицу или совершившему операции по его указанию, за данные действия теперь грозит до 3 лет лишения свободы.

Счета несовершеннолетним банки смогут открывать только с письменного согласия родителей и иных законных представителей. «Это позволит уберечь детей от вовлечения в противоправную деятельность, а родители будут контролировать совершаемые ребёнком операции», – подчеркнул председатель Госдумы.

Кроме того, принят закон, усиливающий ответственность иностранных агентов за нарушение порядка деятельности. Теперь за невыполнение иноагентом требований Минюста, а также указание неправильной маркировки материалов предусмотрен штраф:

- для граждан – до 50 тысяч рублей;

- для должностных лиц – до 300 тысяч рублей;

- для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

К ответственности будут привлекать и тех, кто нарушил закон, находясь за пределами России, добавил Вячеслав Володин.

Ранее заочное судебное разбирательство в отношении иноагентов и тех, кто бежал из страны, было введено по 20 уголовным статьям, напомнил он.

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Госдума приняла законы для защиты россиян от мошенников

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