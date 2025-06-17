Доступность медикаментов в ФАПе в Великолукском районе проверил Евгений Панфёров

18:13, 17 июня 2025, ПАИ

В рамках рабочего визита администрация Псковской областной клинической больницы проверила ассортимент и доступность лекарственных препаратов для населения в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Иваново Великолукского района, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Ранее в этом ФАПе для комфортного приёма пациентов обновили мебель и провели генеральную уборку.

«Эти шаги направлены на улучшение качества медицинской помощи, расширение возможностей диагностики и повышение доступности лекарств. Мы стремимся создать лучшие условия для здоровья наших пациентов!» – отметили в пресс-службе ПОКБ.