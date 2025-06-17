Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве

16:06, 17 июня 2025, ПАИ

Закон, направленный на защиту русского языка как государственного, одобрила во втором и третьем чтениях Госдума РФ, пишет РИА Новости.

Документ предусматривает снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка.

Закон обязывает использовать русский язык для вывесок, указателей и рекламы, исключая употребление слов, таких как sale или shop. Допускается перевод на другие языки при условии полного соответствия содержания и оформления. Названия жилых комплексов и микрорайонов должны быть исключительно на кириллице, без использования иностранных слов.

Вносятся изменения в законы «О рекламе», «О защите прав потребителей» и Градостроительный кодекс.

Из текста закона исключены положения, обязывающие государственные СМИ использовать только русский язык в информационных программах (с возможностью перевода на языки народов регионов), а также запрет на использование иностранных слов в названиях торговых объектов и брендов, не зарегистрированных как фирменные наименования.