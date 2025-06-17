Псковская участница Всероссийского свадебного фестиваля рассказала, как ей сделали предложение

16:50, 17 июня 2025, ПАИ

Участница Всероссийского свадебного фестиваля Лада Голосова рассказала, как жених Илья Басов сделал ей предложение. Об этом пишет «Псковская правда».

В декабре прошлого года Басов сделал возлюбленной предложение руки и сердца, принеся кольцо в десерте вместе с завтраком. В середине мая им предложили поучаствовать во Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и на нём сыграть свадьбу.

Мероприятие объединит пары со всей России и познакомит гостей с многообразием свадебных традиций народов России.

Напомним, в программу фестиваля войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи.