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Общество

Псковская участница Всероссийского свадебного фестиваля рассказала, как ей сделали предложение

Участница Всероссийского свадебного фестиваля Лада Голосова рассказала, как жених Илья Басов сделал ей предложение. Об этом пишет «Псковская правда».

Фото предоставила Лада Голосова

В декабре прошлого года Басов сделал возлюбленной предложение руки и сердца, принеся кольцо в десерте вместе с завтраком. В середине мая им предложили поучаствовать во Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и на нём сыграть свадьбу.

Мероприятие объединит пары со всей России и познакомит гостей с многообразием свадебных традиций народов России.

Напомним, в программу фестиваля войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи.

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