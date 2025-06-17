Псковская детская поликлиника информирует о порядке получения справок для лагерей

19:04, 17 июня 2025, ПАИ

О процедуре оформления справок для детей, отправляющихся в оздоровительные лагеря, рассказали ПАИ в Псковской детской городской поликлинике.

Порядок получения документов зависит от района, в котором расположено образовательное учреждение ребёнка (Центр, Запсковье или Завеличье).

Родителям рекомендуют заблаговременно оформить необходимые справки, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд детей в лагерь. Подробности – в карточках.