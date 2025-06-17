Мария Андреева: Детям важно привить навыки поведения в чрезвычайных ситуациях

17:59, 17 июня 2025, ПАИ

Почему младшеклассники теряются в сложной обстановке и оказываются в группе риска, как привить им практические знания и достучаться до каждого ребёнка – в интервью с руководителем проекта «Без паники» Марией Андреевой.

– Мария, вы не первый год занимаетесь проектами, направленными на безопасность детей. Почему вы выбрали именно эту тематику?

– Наша команда работает с проектами по безопасности детей с 2018 года. Увы, школьники начальных классов не получают систематической подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях. Уроки основ безопасности и защиты Родины начинаются только с пятого класса. А это значит, что дети подвержены значительному риску в таких ситуациях. Они могут растеряться, запаниковать, а это может привести к травмам или даже к гибели. К тому же они могут стать лёгкой мишенью для злоумышленников, которые могут воспользоваться их уязвимостью.

Не паниковать!

– В этом году вы продолжаете работу, и новый проект на эту же тему называется «Без паники», словно за этими словами голос взрослого и уверенного человека. В чём суть замысла?

– Как я уже говорила, наш проект направлен на получение детьми начальной школы необходимых знаний и навыков для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Это ведь не только поможет защитить их от потенциальных опасностей, но и повысит уверенность в себе, позволит им принимать осознанные решения и, возможно, спасти свою жизнь и жизнь окружающих.

– И здесь важно достучаться до ребёнка, ведь современных детей надо особо увлечь.

– Согласна. Традиционные методы подачи материала на уроках или со стороны родителей часто не вызывают интереса у детей и не запоминаются. В результате они обладают лишь поверхностными теоретическими знаниями в области безопасности и не умеют применять их на практике. Поэтому наш проект, который мы реализуем с 1 января и заканчиваем 31 июля, это проведение интерактивных образовательных мероприятий и тренингов для школьников 3-4-х классов школ Пскова, Острова и Печор. Это практические упражнения, моделирование ситуаций и игры. Это семинары и тренинги для педагогов и родителей на тему «Как говорить с детьми о безопасности». Это распространение методических пособий среди участников проекта, которые содержат рекомендации, практические советы и материалы для самостоятельного изучения.

Наша задача – помочь родителям и педагогам научиться говорить с детьми о безопасности без занудства, бесконечных нравоучений, без запугиваний, чтобы дети знали и понимали, как вести себя в непредвиденных ситуациях.

О «Безопасном городе – 2025»

– И конечно, кульминацией стал фестиваль «Безопасный город – 2025», который вы провели в Пскове в Международный день защиты детей.

– На наш призыв в нём участвовать откликнулись очень многие общественные организации, которые работают в сфере безопасности детей: МЧС, ГИБДД, полиция, школа безопасности «Стоп угроза», Красный Крест, «ЛизаАлерт», Центр помощи пропавшим детям и другие. В игровой весёлой форме они проводили на площадках занятия с ребятами, показывали на практике, как действовать в той или иной ситуации.

– Вы шесть лет занимаетесь темой безопасности детей, к каким выводам пришла ваша команда?

– Когда мы реализовывали предыдущие проекты, проанализировали результаты диагностики уровня сформированных представлений о безопасном поведении и готовности следовать ему. Так вот, данные навыки у детей развиты недостаточно. Высокий уровень знаний о правилах безопасного поведения продемонстрировали лишь 30 %, у 50 % знания находятся на среднем уровне, а у 20 % – на низком.

Внимание общественности

– Какие результаты начальной школы можете отметить?

– Ребята понимают, что важно соблюдать правила безопасности, и они могут, причём осознанно, применять их в жизни.

Они научились эффективно и без паники реагировать на такие ситуации, как пожар, давка в толпе, опасности в общественных местах. Мы точно знаем, что они не растеряются и будут действовать правильно и уверенно.

Получили знания родители и педагоги на семинарах на тему «Как говорить с детьми о безопасности». Учителя могут интегрировать темы безопасности в учебный процесс. Семьи с детьми по итогам фестиваля также получили знания, как вести себя в разных чрезвычайных ситуациях.

– Проблема действительно есть, и решать её надо на самом высоком уровне.

– Нужно и широкое внимание общественности к необходимости систематического и эффективного обучения детей правилам безопасного поведения. Поэтому работаем дальше.

Но самое главное, мы очень надеемся, что эти знания детям никогда не пригодятся.

Проект «Без паники!» реализовывает АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор», победитель грантового конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области в 2024-2025 годах.