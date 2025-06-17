По обращениям граждан в Пустошке оборудуют дорожные знаки

00:04, 18 июня 2025, ПАИ

По обращениям граждан проработан вопрос применения дополнительных мер безопасности дорожного движения в Пустошке. Об этом стало известно в ходе доклада председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Видео рабочей встречи размещено в телеграм-канале главы региона Михаила Ведерникова.

Сообщается, что необходимые знаки будут установлены в ближайшее время. «Филиал разделяет обеспокоенность жителей Пустошки в части обеспечения безопасности движения пешеходов и рассмотрит вопрос установки дополнительных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена на локальном участке» с целью исключения необоснованного нахождения транспортных средств на проезжей части и обеспечения надлежащей видимости пешеходов», – отметил Станислав Страмолотов.

Что касается вопроса нерегулируемых пешеходных переходов, в перспективной программе работ на 2026–2027 годы на всех участках запланирована установка светофорных объектов. На участке выезда с прилегающей к улице Арбузова территории в связи с ограниченной видимостью запланирована установка сферического зеркала.