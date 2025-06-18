Псковские инспекторы обнаружили за рулём пассажирского автобуса пьяного водителя

09:26, 18 июня 2025, ПАИ

С 9 по 15 июня во время оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» в Псковской области проверили больше 150 автобусов. Удалось пресечь 55 административных правонарушений, допущенных водителями автобусов, в том числе выявлен факт управления автобусом нетрезвым водителем, сообщили ПАИ в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Выявлено 11 фактов управления технически неисправными автобусами, в отношении пяти должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях за выпуск на линию транспортных средств, имеющих технические неисправности.

Госавтоинспекция рекомендует организациям, предприятиям и учреждениям, занимающимся перевозкой пассажиров, обратить особое внимание на обеспечение безопасных перевозок водителями автобусов, со стороны ответственных лиц – усилить контроль за водительским составом на линии и за техническим состоянием автобусов.