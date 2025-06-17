61-летний порхович попытался откупиться от инспектора за непристёгнутый ремень

09:46, 18 июня 2025, ПАИ

61-летний порхович попытался откупиться от инспектора за непристёгнутый ремень, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

В марте в деревне Боровичи Порховского района мужчина управлял автомобилем и был не пристёгнут ремнём безопасности. Его остановил сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району. Тогда мужчина предложил ему взятку в 1000 рублей, купюру он положил на консоль коробки переключения передач в патрульном автомобиле, предложив сотруднику полиции не составлять протокол об административном правонарушении.

Сотрудник полиции отказался принять деньги и сообщил о факте дачи ему взятки оперативному дежурному ОМВД России по Порховскому району.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на год.