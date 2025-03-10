Выход на лёд десяти рыбаков предотвратил отряд «Дружина» в Псковской области

21:58, 10 марта 2025, ПАИ

Оперативные службы и отряд «Дружина» предотвращают несчастные случаи на водоёмах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия по предупреждению несчастных случаев и предотвращению чрезвычайных ситуаций на водоёмах региона проводят сотрудники регионального ГУ МЧС России, УМВД России, управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях, отряда содействия обороне и безопасности «Дружина».

В прошедшие выходные сотрудники «Дружины» проводили патрулирование наиболее крупных и посещаемых озёр региона в Великолукском, Себежском, Дновском, Невельском, Островском, Бежаницком, Печорском и Гдовском муниципальных округах. Всего было проверено более 60 водоёмов региона.

Во время рейдов были выявлены потенциальные нарушители, с которыми проводились профилактические беседы и информирование о запрете выхода на лёд. Представители «Дружины» смогли предотвратить выход на лёд десяти рыбаков.

Если кто-то стал свидетелем происшествия или нахождения детей на льду водоёма, следует позвонить в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Ранее сообщалось, что более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасено на озёрах Псковской области в минувшие выходные, 8–9 марта.