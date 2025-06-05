Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников рассказал о подвиге псковских дружинников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале рассказал о подвиге членов отряда «Дружина».

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«На этот раз события произошли в Печорском муниципальном округе – член отряда «Дружина» Евгений Соколов организовал поиски и помог найти пенсионерку, заблудившуюся в лесу. В деревне Лесицко пропала женщина – ушла накануне в лес, дома не ночевала. Узнав о беде соседей, Евгений сделал заявление в службу «112» и вместе с сотрудниками полиции отправился на поиски. К счастью, женщину удалось найти – в лесу, в 1,5 км от деревни. Соседка была полностью дезориентирована, не понимала, где находится, не могла идти», – отметил губернатор.

Поисковики доставили пожилую женщину домой, передали родственникам, медицинская помощь ей не потребовалась.

«Благодарю наших дружинников и сотрудников полиции за неравнодушие и оперативную помощь», – добавил Михаил Ведерников.

Напомним, отряд «Дружина» в Псковской области создан по распоряжению губернатора. Добровольцы оказывают помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. «Дружина» неоднократно оказывала помощь жителям региона в сложных ситуациях, предотвращая правонарушения и задерживая преступников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

Мама победительницы акции «Губернаторский дневник»: Детям был организован правительственный приём
05 июня 2025

Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
05 июня 2025

Самый востребованный вид помощи бывшим осуждённым назвал полковник ФСИН
05 июня 2025

16 предложений от Псковской области поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»
05 июня 2025

Глава Плюсского округа – о проекте благоустройства: Результат зависит от активности жителей в голосовании
05 июня 2025

Михаил Ведерников рассказал о подвиге псковских дружинников
05 июня 2025

Русская матрёшка: мастер-классы провели для блогеров в Псковской области
05 июня 2025

Артисты Театра Дождей поселились в дедовичской деревне

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...