Михаил Ведерников рассказал о подвиге псковских дружинников

11:41, 05 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале рассказал о подвиге членов отряда «Дружина».

«На этот раз события произошли в Печорском муниципальном округе – член отряда «Дружина» Евгений Соколов организовал поиски и помог найти пенсионерку, заблудившуюся в лесу. В деревне Лесицко пропала женщина – ушла накануне в лес, дома не ночевала. Узнав о беде соседей, Евгений сделал заявление в службу «112» и вместе с сотрудниками полиции отправился на поиски. К счастью, женщину удалось найти – в лесу, в 1,5 км от деревни. Соседка была полностью дезориентирована, не понимала, где находится, не могла идти», – отметил губернатор.

Поисковики доставили пожилую женщину домой, передали родственникам, медицинская помощь ей не потребовалась.

«Благодарю наших дружинников и сотрудников полиции за неравнодушие и оперативную помощь», – добавил Михаил Ведерников.

Напомним, отряд «Дружина» в Псковской области создан по распоряжению губернатора. Добровольцы оказывают помощь в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, борьбы с преступностью, пожарной безопасности, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций. «Дружина» неоднократно оказывала помощь жителям региона в сложных ситуациях, предотвращая правонарушения и задерживая преступников.