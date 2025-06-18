В России предложили ввести перерывы для работающих за компьютером

14:05, 18 июня 2025, ПАИ

В Госдуме предложили законодательно закрепить обязанность работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером. Обращение в Министерство труда РФ направила депутат ГД Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.

«Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах... периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями», - говорится в документе.

Уточняется, что по действующему законодательству не установлена обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером.

«Следует учесть широкое распространение использования ПЭВМ (персональных электронно-вычислительных машин) в различных работах, профессиях, должностях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата», - подчеркивает автор инициативы.