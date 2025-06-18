Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России предложили ввести перерывы для работающих за компьютером

В Госдуме предложили законодательно закрепить обязанность работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером. Обращение в Министерство труда РФ направила депутат ГД Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.

«Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах... периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями», - говорится в документе.

Уточняется, что по действующему законодательству не установлена обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером.

«Следует учесть широкое распространение использования ПЭВМ (персональных электронно-вычислительных машин) в различных работах, профессиях, должностях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата», - подчеркивает автор инициативы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июня 2025

Добро пожаловать домой
18 июня 2025

Михаил Ведерников анонсировал встречу с наставниками программы «Герои земли Псковской»
18 июня 2025

Михаил Ведерников ответил на вопрос об уместности праздничных мероприятий во время СВО
18 июня 2025

Станции Wi-Fi заработают в нескольких локациях Пскова
18 июня 2025

О проекте «Открой Псковскую область» рассказал Михаил Ведерников
18 июня 2025

Власти Псковской области постараются минимизировать неудобства с доступом в интернет в ближайшее время
18 июня 2025

Михаил Ведерников – об отключении мобильного интернета: Я никогда не поставлю комфорт выше безопасности и жизни людей
18 июня 2025

Wi-Fi заработал в псковском аэропорту

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...