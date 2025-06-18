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Спорт

Российских саночников не допустили к Олимпийским играм 2026 года

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) принял решение о недопуске российских спортсменов к олимпийским квалификациям и основным соревнованиям Олимпийских игр 2026 года, сообщила пресс-служба организации.

Согласно релизу, обсуждение вопроса выявило множество проблем и различных мнений, связанных с безопасностью, олимпийскими квотами, соблюдением антидопинговых правил и принципом справедливости. Глава комиссии спортсменов FIL Леон Фельдерер отметил, что мнения спортсменов значительно разнятся и с обеих сторон были представлены многочисленные аргументы и проблемы. За поддержку России высказались 8 из 32 делегатов, участвовавших в голосовании.

Президент FIL Эдгарс Фогелис подчеркнул, что решение конгресса ясно отражает коллективную ответственность организации за обеспечение честной и безопасной конкуренции.

Ранее, в марте 2022 года, международная организация лишила российских саночников права участвовать в турнирах под эгидой FIL из-за обострения ситуации на Украине. В июне 2024 года конгресс федерации решил продлить санкции в отношении российских спортсменов. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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