«Готов поделиться всем, что знаю и умею»: Александр Котов станет наставником программы «Герои земли Псковской»

16:40, 18 июня 2025, ПАИ

Ветераны СВО любят свою Родину не напоказ и станут новой политической элитой России, но для этого нужно учиться и участвовать в жизни региона, считает председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. И в этом он готов помочь, будучи наставником программы «Герои земли Псковской»: встречаться, общаться, делиться своими знаниями и управленческим опытом.

– Александр Алексеевич, что побудило вас принять участие в программе «Герои земли Псковской» в качестве наставника?

– Опыт наставничества сопровождает меня на протяжении всей жизни. Я всегда стараюсь помочь тем, кто обращается ко мне: даю дружеские советы или делюсь наработками. Поэтому я с радостью откликнулся на предложение выступить в роли наставника в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской» и готов поделиться всем, что знаю и умею.

– Как вы планируете выстраивать работу с ветеранами СВО: в каком формате и с какими акцентами?

– Наша задача – сделать так, чтобы ветераны СВО нашли своё применение в мирной жизни и получали удовлетворение от того, что они делают. Поэтому акценты будем расставлять, прежде всего, исходя из предпочтений участников. Все они будут обучаться по специальной программе. Задача же наставников – наполнить теоретические знания практическим содержанием, показать, как их применить в жизни. Мне кажется, будут полезны личные встречи, беседы в режиме «вопрос – ответ». Шаблона не существует, да он и не нужен. Будем искать индивидуальный подход к каждому слушателю.

– В чём, на ваш взгляд, состоит главная задача наставника программы?

– Главная задача наставника – не только передать свои знания и опыт, но и развить личностный и профессиональный потенциал участников программы, помочь им определиться с целями и достичь их. Другими словами – помочь людям найти себя в жизни.

– Какой результат ожидается от реализации программы «Герои земли Псковской»? Только ли это кадровые решения и трудоустройство её участников?

– Я вижу в этой программе обоюдный интерес. С одной стороны есть участники СВО, готовые приносить пользу обществу и государству, а с другой стороны – управленческий аппарат, который стремится преодолеть кадровый дефицит. За последние годы эта проблема обострилась и, как ни странно, в органах власти в том числе. Вот если совпадут наши цели и задачи, то на выходе будет хороший результат.

Второй момент – наставничество полезно не только тем, кому оно адресовано, но и самим наставникам. Я всегда говорю: тем, кто работает в органах власти, нельзя считать, что только они знают, как правильно. Нужен взгляд со стороны. Важно понимать, как те или иные решения воспринимаются людьми, ради которых мы и работаем. Программа «Герои земли Псковской» – это ещё одна возможность получить эту обратную связь.

И, наконец, самое главное. Те, кто находился на передовой, ежедневно сталкиваясь с риском для жизни и здоровья, кто оказывался фактически на грани жизни и смерти, – они по определению патриоты своей страны. Они искренне любят свою Родину, не напоказ, а всей глубиной души. Поэтому, как отметил наш президент, именно участники СВО станут новой элитой России. Конечно, это не означает, что это произойдёт автоматически. С их стороны также необходимы усилия: нужно учиться, стремиться участвовать в жизни региона. Тогда, как мне кажется, жизнь может измениться в лучшую сторону довольно быстро.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор Михаил Ведерников, который позже возглавил её общественный совет. В состав совета также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.