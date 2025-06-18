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Общество

Прокуратура требует защитить от посторонних железнодорожный мост через Великую

Псковская транспортная прокуратура потребовала защитить от проникновения посторонних железнодорожный мост через Великую у станции Псков-Товарный. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что не приняты меры по защите объекта «от актов незаконного вмешательства». Также отсутствуют аттестованные и подготовленные работники подразделения транспортной безопасности.

Псковская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности) в отношении ОАО «РЖД». По результатам его рассмотрения виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Так как нарушения всё ещё не устранены, транспортный прокурор снова направил иск в суд. Рассмотрение иска и устранение нарушений находится на контроле ведомства.

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