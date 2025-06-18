Срок в колонии получил 18-летний пустошанин за попытку продать наркотики

16:27, 18 июня 2025, ПАИ

18-летний житель Пустошкинского района, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков, получил 3,5 года колонии общего режима, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Будучи на момент совершения преступлений несовершеннолетним, молодой человек в «Телеграме» вступил в преступный сговор с неизвестным и начал заниматься незаконным сбытом наркотиков через тайники-закладки в Пскове и Псковском районе. Информацию о местонахождении тайников-закладок он отправлял неизвестным через «Телеграм» по предварительной договоренности. Довести свой совместный преступный умысел до конца пустошанин не смог, потому что наркотики изъяла полиция.

Подсудимый вину в совершенных преступлениях признал и в содеянном раскаялся.

Мобильный телефон, принадлежащий молодому человеку, конфискован в доход государства как орудие совершения преступления.