Срок в колонии получил 18-летний пустошанин за попытку продать наркотики
18-летний житель Пустошкинского района, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков, получил 3,5 года колонии общего режима, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Будучи на момент совершения преступлений несовершеннолетним, молодой человек в «Телеграме» вступил в преступный сговор с неизвестным и начал заниматься незаконным сбытом наркотиков через тайники-закладки в Пскове и Псковском районе. Информацию о местонахождении тайников-закладок он отправлял неизвестным через «Телеграм» по предварительной договоренности. Довести свой совместный преступный умысел до конца пустошанин не смог, потому что наркотики изъяла полиция.
Подсудимый вину в совершенных преступлениях признал и в содеянном раскаялся.
Мобильный телефон, принадлежащий молодому человеку, конфискован в доход государства как орудие совершения преступления.
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