Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Город в деталях: живое наследие»

17:17, 18 июня 2025, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в конкурсе «Город в деталях: живое наследие», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике региона.

Как сообщили организаторы, конкурс «Город в деталях: живое наследие» предоставляет жителям Псковской области уникальную возможность продемонстрировать ценные объекты городской среды и внести свой вклад в сохранение культурного наследия региона.

Конкурс направлен на привлечение внимания к вопросам охраны культурного наследия и созданию комфортных условий для жизни в городах, а также на выявление и популяризацию локальных объектов городской среды с историко-культурной ценностью.

К участию приглашают граждан России, юридические лица (некоммерческие организации, государственные и общественные объединения) и администрации муниципальных образований. Участники смогут представить свои работы в трёх форматах: видеоролики, фотографии и текстовые эссе.

Приём заявок открыт до 1 августа 2025 года через официальный сайт конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в августе 2025 года на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

Конкурс проводит Союз российских городов и Ассоциация развития территорий при поддержке Минстроя России в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на сохранение уникальности каждой территории и формирование чувства единства у граждан.