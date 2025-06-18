Завершено расследование уголовного дела в отношении псковички, обвиняемой в покушении на убийство сожителя

18:07, 18 июня 2025, ПАИ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), и двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершённое в целях уклонения от административного надзора). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 11 октября 2024 года в вечернее время обвиняемая с сожителем находились в квартире последнего. Между ними произошла ссора из-за желания женщины съехать. В ходе возникшего конфликта обвиняемая взяла нож и нанесла потерпевшему несколько ударов в область головы, шеи и грудной клетки, после чего покинула квартиру. После получения телесных повреждений пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, обвиняемая, будучи поднадзорным лицом, дважды самовольно в целях уклонения от административного надзора оставляла место жительств. При изучении личности фигурантки установлена неоднократная судимость, в том числе и за совершение насильственных преступлений против личности.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.