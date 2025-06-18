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Общество

Марина Гаращенко проведёт личный приём граждан в Себеже и Пустошке

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко проведёт личный приём граждан в Себеже и Пустошке, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

25 июня личный приём граждан, проживающих в Себежском районе, по вопросам здравоохранения пройдёт в Себеже по адресу улица 7 Ноября, 2 (в администрации Себежского района) с 11:00 до 13:00.

В этот же день с 15:00 до 17:00 пройдёт и личный приём граждан Пустошкинского района в администрации по адресу улица Революции, 39 в Пустошке.

Для записи на личный приём необходимо заполнить анкету: clck.ru/3MfzQq. При обработке анкет с заявителем свяжется сотрудник отдела по работе с обращениями граждан. Такая инициатива направлена на решение и обсуждение проблемных вопросов на местах. Также запланировано проведение личных приёмов и в других муниципалитетах региона.

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