Соглашение о сотрудничестве заключили Сбер и группа компаний Fizika Development на ПМЭФ-2025

20:18, 18 июня 2025, ПАИ

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и группа компаний Fizika Development заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор Fizika Development Сергей Селегень, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Соглашение предусматривает трёхлетнее сотрудничество в сфере банковского обслуживания, инвестиционных и консультационных услуг, включая открытие рамочной кредитной линии на сумму до 50 млрд рублей для финансирования проектов компании. В числе ключевых объектов клубный дом «G20» на Галерной улице в Санкт-Петербурге, многофункциональный гостиничный комплекс в Рощино в Выборгском районе Ленинградской области, а также развитие коттеджных премиум-посёлков во Всеволожском районе.

«Это соглашение реализует наш системный подход к развитию строительной отрасли через долгосрочное партнёрство с профессиональными застройщиками. Совместная работа позволяет повышать качество жилья и поддерживать здоровую конкуренцию, что в конечном счёте создаёт сбалансированный рынок недвижимости – с выгодными условиями для застройщиков и качественными предложениями для покупателей», – прокомментировал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Данное соглашение является важным этапом для развития нашей группы компаний и создаёт новые возможности реализации знаковых инвестиционных проектов в самых интересных локациях Санкт-Петербурга. Мы уверены, что новые объекты, реализуемые нашей группы компаний при поддержке ПАО Сбербанк, станут новыми местам притяжения для жителей и гостей города», – отметил совладелец Fizika Development Кравцов Александр.