Карающий социум: почему не бывает универсальных рецептов счастья

23:44, 18 июня 2025, ПАИ

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова размышляет о том, почему не бывает универсальных рецептов счастья, и рекомендует ориентироваться на свою природу, даже если приходится преодолевать сопротивление среды.

Очередной духовный гуру (мужчина, естественно) порекомендовал всем женщинам «отстегнуть бубенцы». Все вокруг знают, какой женщине нужно быть, как ей жить, как правильно любить мужчину и мотивировать.

Я совсем не против женственности, мягкости, нежности – набора качеств, которые традиционно ассоциируются с женской природой. Но мысль, которую я постоянно транслирую, заключается в том, что мы все разные. Иначе нам всем нравилось бы одно и то же: длинные волосы, жёлтые платья, брюнеты, овсянка на завтрак и профессия учительницы. Но это ведь не так. Поэтому и не может быть для всех одинаковых рецептов счастья.

Я недавно работала с гороскопом женщины – крупного руководителя. Её направление развития – научиться конкурировать, лидировать, завоёвывать, быть первопроходцем в бизнесе. Она с этой задачей успешно справляется. Но ей приходится постоянно сталкиваться с возмущением окружающих, иногда даже с проявлением открытой агрессии, причём как со стороны мужчин, так и женщин. Мужчины конкурента-женщину воспринимают гораздо острее («караул, мужики, баба нас сделала!»). Но многие дамы тоже смотрят на неё как на человека в неверной ролевой позиции по принципу «мы сидим дома, борщи варим, а ты куда лезешь». Замечали, как в обществе сложно с женской солидарностью? Кстати, с личной жизнью у этой женщины всё в порядке, муж – её подчинённый, их обоих это не смущает. Смущает, естественно, окружающих.

Если бы она шла против своей внутренней природы – чувствовала бы себя глубоко несчастным человеком. Не реализуя предназначение, получила бы кучу проблем из тех, что принято называть ударами судьбы. Но её внутренний голос, к счастью, оказался сильнее социальных и патриархальных программ. Хотя сомнения «а правильно ли я живу, а так ли я себя веду» у неё периодически возникали.

У многих, к сожалению, внутренние настройки сбиты с самого детства. Нас не научили слушать себя, понимать себя, идти за своими чувствами или желаниями.

Социум часто карает отход от любых стандартов, даже если они, казалось бы, «за всё хорошее». Когда я работала журналистом, делала однажды материал о семье, в которой восемь детей. Семья прекраснейшая: мама – врач, папа – инженер. Родили восемь детей, потому что так захотели, нет других мотивов. Но они постоянно сталкивались с недоумением и неприятием окружающих: куда вам столько? Вроде не сектанты, не алкоголики, не дремучая деревенщина.

Одну мою знакомую практически никто из взрослых близких не поддержал, когда она захотела взять под опеку девочку-инвалида. К счастью, на её сторону встали её дети-подростки. Без их поддержки она бы не решилась пойти до конца. Сложно быть собой, когда твой ближний круг крутит у виска пальцем.

Абсолютно нормально хотеть быть директором и также нормально – домохозяйкой. Можно родить одного ребёнка, а можно – десятерых. Можно делать карьеру в госструктуре, а можно хотеть вышивать бисером сумочки, даже если у вас в роду пять предыдущих поколений женщин впахивали на лесоповале. Может быть, вы и пришли в свой род, чтобы показать возможность иных сценариев жизни, переориентировать следующие поколения.

В стародавние времена, когда у меня ещё был телевизор, я смотрела передачу «Давай поженимся». Вспоминаю один эпизод. Пришла девушка, очень серьёзная и сдержанная, выглядящая скованной и неулыбчивой. Ведущие на неё очень сильно наседали: неправильно себя ведёшь – шути, улыбайся, кокетничай! Девушка честно пыталась следовать их советам, и к концу передачи она выглядела как человек, только что перенёсший инсульт: полная дезорганизация и кривая улыбка в пол-лица. У девушки был сильно выражен знак Девы в гороскопе, для неё сдержанность в непривычной обстановке абсолютная норма. И именно на такое поведение и на такую энергетику придёт комплиментарный партнёр.

Не следуйте советам мнимых авторитетов, не ломайте себя и не предавайте свою истинную природу. Делайте всё, чтобы вернуться к своим заводским настройкам. Оно того стоит.

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