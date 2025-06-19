Пропалывать поле от сорняков советует сегодня народный календарь

07:20, 19 июня 2025, ПАИ

Ларион Пропольник наступил по народному календарю сегодня, 19 июня, пишет портал calend.ru. По православному календарю в этот день отмечают память преподобного Илариона Далматского, которого также принято называть Новым, в отличие от святого Илариона Великого, жившего в IV веке (его память совершается 3 ноября).

Иларион Новый, который жил в IX веке, родился в семье благочестивых родителей Феодосии и Петра, которые воспитали сына в благочестии. В 20-летнем возрасте юноша постригся в монашество в Исихийской обители вблизи Византии, а оттуда перешёл в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита. После смерти игумена на его место хотели избрать Илариона, но он, узнав об этом, тайно удалился в Византию. Однако патриарх Никифор уговорил его дать согласие на назначение.

В течение восьми лет Иларион мирно управлял монастырем. Когда в 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, игумен открыто выступил против него, обличив в ереси. За это будущий святой претерпел много истязаний, но не отрёкся от православия. В награду за свой подвиг преподобный удостоился чести узреть ангелов, которые возносили на небо душу скончавшегося святого Фёдора Студита.

На Лариона – так на Руси называли святого Илариона – было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришёл Ларион – дурную траву из поля вон», – говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками, «они сами тебя по миру пустят». «Поле полоть – руки колоть, а не полоть – так и хлеба не молоть», – приговаривали во время работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идёт на убыль. Люди верили, что полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона: сорняки скоро опять силу возьмут.